ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ещё 6835 пациентов в Москве вылечились от COVID-19

11:40
  • воскресенье
  • 11 июля 2021

Ситуация стабилизируется

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 6 835 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 228 601.
В России зафиксирован новый рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

В МФЦ Подмосковья ввели обязательную запись для непривитых от коронавируса. Правило начало действовать 10 июля.  Посещать МФЦ без записи смогут только те, кто вакцинировался от коронавируса хотя бы одним компонентом прививки.

По данным на 11 июля, в России диагноз COVID-19 поставлен 5 783 333 пациентам, умерли с начала пандемии 143 002 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 429 238, в мире более 186 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 4 миллионов человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.