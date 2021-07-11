Ещё 6835 пациентов в Москве вылечились от COVID-19

Ситуация стабилизируется

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 6 835 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 228 601.

В МФЦ Подмосковья ввели обязательную запись для непривитых от коронавируса. Правило начало действовать 10 июля. Посещать МФЦ без записи смогут только те, кто вакцинировался от коронавируса хотя бы одним компонентом прививки.

По данным на 11 июля, в России диагноз COVID-19 поставлен 5 783 333 пациентам, умерли с начала пандемии 143 002 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 429 238, в мире более 186 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 4 миллионов человек.

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