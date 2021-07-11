Собянин: Москва прошла пиковые значения по коронавирусу

Ситуация стабилизируется

Москва прошла пиковые значения по коронавирусу, в городе фиксируется небольшое снижение заболеваемости. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил мэр Сергей Собянин.

"Москва, конечно, переживает очень сложные времена. Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдаются некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости", - сказал он.

Собянин озвучил данные по вакцинации в столице. Полный курс ежедневно проходят до 30 тысяч человек. Мощности всех центров вакцинации в Москве рассчитаны на 160 тысяч человек в сутки, но пока они не задействованы полностью: в день около 110 тысяч москвичей прививаются от коронавируса.

Напомним, что накануне, 10 июля в 14 павильонах "Здоровая Москва" вновь появилась вакцина "КовиВак", но к вечеру она закончилась. Врачи предложили тем, кому не хватило вакцины, оставить свои контакты для приоритетной вакцинации при новых поставках препарата.

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