Учёный обратился к россиянам из-за слухов о массовом чипировании

Он призвал вакцинироваться

Учёный РАН из Новосибирска обратился к россиянам по поводу чипирования из-за коронавируса. Сергей Нетесов призвал граждан забыть об этом мифе и носить маски.

"Вакцина помогает и маски помогают. Только надо дурь выбить про 5G, про потепление, про чипирование и прочие вещи", - заявил РИА Новости учёный.

Он напомнил, что в мире уже создано 12 достаточно эффективных вакцин против коронавируса. Но, по его словам, без сознательности граждан победить вирус будет сложно.

Мифы о чипировании и воздействии вышек связи 5G при вакцинации от коронавируса появились сразу же после выпуска первых вакцин. Учёные и эксперты в один голос ещё тогда говорили, что технически выполнить такие процедуры невозможно и все новости на эту тему ни что иное, как провокация противников вакцинации.

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