Стали известны страшные подробности убийства президента Гаити

Идёт расследование

Президента Гаити Жовенеля Моиза пытали перед тем, как убить. Об этом в интервью телеканалу ABC рассказал исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф.

"Никто не мог подумать, что президент Моиз будет убит, и его будут пытать в своём доме", - сказал он.

По словам Жозефа, он находится в шоке, как и весь народ страны. Политик пообещал добиться правосудия в отношении убийц президента. Он призвал граждан спокойно дождаться результатов расследования.

Жовенель Моиз был убит 7 июля во время нападения на его резиденцию. Ранения получила его супруга. Нападавшие задержаны. В стране введено военное положение.

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