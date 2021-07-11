ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стали известны страшные подробности убийства президента Гаити

10:20
  • воскресенье
  • 11 июля 2021

Идёт расследование

Президента Гаити Жовенеля Моиза пытали перед тем, как убить. Об этом в интервью телеканалу ABC рассказал исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф.
Никто из охранников не пострадал: подробности убийства президента Гаити

"Никто не мог подумать, что президент Моиз будет убит, и его будут пытать в своём доме", - сказал он.

По словам Жозефа, он находится в шоке, как и весь народ страны. Политик пообещал добиться правосудия в отношении убийц президента. Он призвал граждан спокойно дождаться результатов расследования.

Жовенель Моиз был убит 7 июля во время нападения на его резиденцию. Ранения получила его супруга. Нападавшие задержаны. В стране введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция Гаити установила личности 28 подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза
Полиция Гаити установила личности 28 подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.