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Якутия пострадала от природных пожаров

11:12
  • воскресенье
  • 11 июля 2021

Спасатели не могут справиться с огнём

В Челябинской области начали выплачивать материальную помощь людям, пострадавшим в результате природных пожаров. Компенсацию пообещали и тем, кто из-за стихии лишился жилья. Всего в стране, по последним данным, более 550 возгораний.
Два посёлка сгорели в Челябинской области из-за природных пожаров

Самая сложная ситуация по-прежнему в Якутии. К тушению привлечены тысячи спасателей и военные. Только с воздуха видна реальная картина. Облёт территории необходим для мониторинга пожароопасной обстановки. За сутки ликвидированы 37 очагов, возникли 19 новых. Переброска сил помогает работать на опережение, сообщает "ТВ Центр".

Сильней всего сейчас горят леса в природном парке "Ленские столбы". Чтобы взять ситуацию под контроль, на помощь МЧС вылетели вертолёты Минобороны. Сбить пламя пытались, даже вызывая искусственные осадки.

В Челябинской области из пунктов временного размещения жители вернулись в свои поселки. Благодаря слаженным действиям пожарных, лесных служб, добровольцев из числа местных жителей в семи населённых пунктах удалось отстоять 1809 жилых строений. 11 июля пострадавшим начнут выплачивать компенсации. Собственникам помогут с расчисткой территории.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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