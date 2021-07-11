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Организаторам вечеринки на теплоходе "РИО-1" грозит миллионный штраф

12:22
  • воскресенье
  • 11 июля 2021

Нарушены санитарные правила

Организаторам вечеринки White sunset boat trip на теплоходе "РИО-1" грозит штраф до миллиона рублей. Вечеринка была в самом разгаре, когда с проверкой появились инспекторы столичной мэрии и полицейские.
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Организаторы пати спешат заверить, что у них все под контролем. Но это, мягко говоря, лукавство. При такой скученности гостей на танцполе даже маски вряд ли защитят от коронавируса. Тем более, что многие надели средства защиты лишь когда увидели инспекторов. Хотя были и нарушения куда серьёзнее, сообщает "ТВ Центр".

"При входе на судно организаторы не проверяли ПЦР тесты и QR-коды у посетителей", - указал главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.

Владельцев судна и организаторов уже предупреждали о том, что нарушения могут повлечь неприятности. Но, реакции, как видно, не последовало.

Ситуация с коронавирусом в Москве тем не менее постепенно стабилизируется. Но тенденция сохранится при условии, что горожане так же активно будут делать прививки. Массовая иммунизация - единственный ключ к успеху в борьбе с коронавирусом.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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