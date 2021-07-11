Российские корабли следят за греческим ракетным катером в Чёрном море

Он вошёл в акваторию 10 июля

Российские военные следят за действиями ракетного катера ВМС Греции, который вечером 10 июля вошёл в Чёрное море. Об этом сообщили в национальном центре управления обороной.

Тем временем, в акватории завершились военные маневры Sea Breeze 2021 с участием США и Украины. Киев, как известно, не оставляет надежд на вступление в НАТО. Поэтому воспринял приглашение к учениям блока с максимальной серьёзностью и даже наградил капитана британского эсминца Defender медалью "Защитник Украины".

Заслуга его, правда, заключалась лишь в том, что он вторгся в российские территориальные воды в районе мыса Фиолент в Крыму. И спешно удалился оттуда после предупредительного огня наших пограничных кораблей и авиации Черноморского флота, сообщает "ТВ Центр".

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