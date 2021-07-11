В День московского транспорта для детей провели уроки дорожной грамотности

Мастер-класс провёл Евгений Нифантьев

Где и как правильно переходить дорогу? И почему на тротуаре нужно держаться правой стороны? На эти и другие вопросы ответили участники мастер-класса по транспортной безопасности, сообщает "ТВ Центр".

Подросткам постарше объяснили, как правильно оказывать первую медицинскую помощь при ДТП, а юным москвичам рассказали, о чём предупреждают дорожные знаки и провели тематическую викторину.

"Буквально через 10 лет вы уже будете сдавать на права и может кто-нибудь из вас будет автомобилистом. Поэтому правила дорожного движения нужно знать обязательно. И даже пешеходам нужно знать правила, потому что машины - это не только средство передвижения, но и объект опасности", - обратился к школьникам член Общественной палаты Евгений Нифантьев.

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