Жителей Крыма атаковали полчища комаров

От них не спастись

На Черноморском побережье в этом году наблюдается небывалое нашествие комаров. Жизнь людей они буквально превратили в пытку. Невозможно просто выйти на улицу, не говоря уже о бытовых делах. Привычные средства борьбы не помогают. На войну вышли целые отряды профессионалов.

Москиты мешают собирать урожай и косить траву. Жители сельской местности жалуются – даже домашний скот накормить и то не дают. От обработки с помощью авиации в Крыму отказались. Химия наносит вред сельскому хозяйству и пчеловодам. Проблему решают точечно. Бригады дезинфекторов с помощью ранцевых пушек распыляют инсектициды в парковых зонах и скверах. Для водных объектов используют более щадящие препараты, сообщает "ТВ Центр".

Вслед за Крымом нашествие началось и в Краснодарском крае. Застоявшаяся вода и камыши в шлюзах, каналах, рыбных ставках, небольших озёрах и прудах, подтопленные территории после ливней – все это благоприятная среда для москитов.

Ещё одна причина, считают учёные – многолетняя засуха, которая сократила водную фауну мелких водоемов. А сейчас, пользуясь случаем природа лишь восстанавливает утраченный баланс.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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