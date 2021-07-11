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Евросоюз обвинил Россию и Китай в навязывании миру своих вакцин

12:40
  • воскресенье
  • 11 июля 2021

В Москве и Пекине с этим не согласны

Обвинения в так называемой вакцинной дипломатии в адрес Москвы и Пекина снова раздаются из Евросоюза. Несмотря на то, что российский "Спутник V" используют уже по всему миру, западные политики не оставляют попыток оправдать собственные неудачи за счёт нашей страны.
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Во время обсуждения доступности вакцин глава дипломатической службы Евросоюза призвал не допустить политизации вопроса. При этом Жозеп Боррель дал ясно понять, что обращается главным образом к России и Китаю.

Эти страны продвигают во всём мире вакцинную дипломатию, мы должны это отчётливо понимать. Китай становится всё более навязчивым. Но сотрудничество сегодня необходимо.

Россия не раз призывала отказаться от спекуляций на тему вакцин. Представитель МИДа Мария Захарова советовала странам не замыкаться в идеологической скорлупе и не надеяться на Брюссель. Тем более, что Москва готова к честному и открытому сотрудничеству в области поставок препаратов. В дипломатическое ведомство регулярно обращаются иностранцы, которые хотели бы привиться российским "Спутником V". ВОЗ, в свою очередь, напомнила: победа над вирусом возможна только общими усилиями, сообщает "ТВ Центр". 

Российскую вакцину сегодня используют в 67 странах мира. В Южной Корее, Индии и Аргентине производят её самостоятельно. По мнению зарубежных специалистов, эффективность "Спутника V" превышает 97%, о чём недавно рассказали и авторы научной статьи престижного британского журнала Nature.

Тем не менее, в Евросоюзе наша вакцина до сих пор не сертифицирована.  Так что обвинения в вакцинной дипломатии пока выглядят попыткой оправдать собственные ошибки.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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