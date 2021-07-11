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В Крыму зафиксирован рекордный показатель заражений коронавирусом

13:45
  • воскресенье
  • 11 июля 2021

Власти разворачивают дополнительные койки

Власти Крыма готовят дополнительные 200 коек для размещения больных коронавирусом. 11 июля в республике зафиксировали рекорд по числу заражений.
В России зафиксирован новый рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

За минувшие сутки в Крыму коронавирус диагностировали у 368 человек. Предыдущий рекорд в 365 случаев был датирован 14 января, написал у себя во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксёнов. Этот показатель стал рекордным за весь период пандемии.

Власти просят крымчан и гостей региона соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и ограничьте контакты.

11 июля также зафиксирован максимальный показатель заразившихся коронавирусом в Свердловской области – 425 заболевших.

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