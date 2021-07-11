ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Неадекватный пассажир открыл аварийный выход на рейсе Москва-Анталья (видео)

13:15
  • воскресенье
  • 11 июля 2021

Вылет был задержан на 4 часа

В Москве задержали рейс в Турцию из-за выпуска аварийного трапа. Неадекватный пассажир зачем-то открыл аварийный люк в салоне и выпустил надувной трап.
Летевший на Камчатку самолет вернулся в Москву из-за неадекватного пассажира

Инцидент произошёл в аэропорту "Шереметьево" на борту самолёта авиакомпании "Россия", готовившимся к вылету в турецкую Анталью.

В авиакомпании сообщили РБК, что трап был выпущен при невыясненных обстоятельствах. СМИ пишут, что причиной стало открытие люка аварийного выхода одним из пассажиров, которому стало душно.

Пассажиров пришлось высадить из самолёта, рейс был задержан на четыре часа в связи с подготовкой нового борта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пассажирский самолет
Пассажирский самолет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.