Неадекватный пассажир открыл аварийный выход на рейсе Москва-Анталья (видео)

Вылет был задержан на 4 часа

В Москве задержали рейс в Турцию из-за выпуска аварийного трапа. Неадекватный пассажир зачем-то открыл аварийный люк в салоне и выпустил надувной трап.

Инцидент произошёл в аэропорту "Шереметьево" на борту самолёта авиакомпании "Россия", готовившимся к вылету в турецкую Анталью.

В авиакомпании сообщили РБК, что трап был выпущен при невыясненных обстоятельствах. СМИ пишут, что причиной стало открытие люка аварийного выхода одним из пассажиров, которому стало душно.

Пассажиров пришлось высадить из самолёта, рейс был задержан на четыре часа в связи с подготовкой нового борта.

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