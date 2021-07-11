Как на экваторе: москвичей предупредили об опасном солнце

В столице очень жарко

Аномальная жара вернулась в Москву. Сегодня обещают плюс 33 градуса. По словам метеорологов, эти показатели значительно выше климатической нормы.

Но особо опасен критический для наших широт ультрафиолетовый индекс, он остаётся на уровне шести единиц при максимально допустимых трёх. Сейчас в столице фиксируют те же показатели, что и в странах экваториальной и тропической зоны.

Специалисты настоятельно рекомендуют использовать защитные средства и не находиться слишком долго на солнце. А для пассажиров метро организована бесплатная раздача питьевой воды, сообщает "ТВ Центр".

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