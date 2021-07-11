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Как на экваторе: москвичей предупредили об опасном солнце

15:05
  • воскресенье
  • 11 июля 2021

В столице очень жарко

Аномальная жара вернулась в Москву. Сегодня обещают плюс 33 градуса. По словам метеорологов, эти показатели значительно выше климатической нормы.
Метеоролог допустил, что жара в Москве затянется

Но особо опасен критический для наших широт ультрафиолетовый индекс, он остаётся на уровне шести единиц при максимально допустимых трёх. Сейчас в столице фиксируют те же показатели, что и в странах экваториальной и тропической зоны.

Специалисты настоятельно рекомендуют использовать защитные средства и не находиться слишком долго на солнце. А для пассажиров метро организована бесплатная раздача питьевой воды, сообщает "ТВ Центр".

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