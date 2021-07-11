В Кувейте из-за жары готовят еду на раскалённом асфальте (видео)

Столбики термометров поднялись выше 50 градусов
В столицу России пришла африканская жара, но московские показатели меркнут перед тем, что происходит в Кувейте. Там столбики термометров поднялись до 75-ти градусов на солнце и 53-х в тени.
Энергосистемы не справляются с нагрузкой из-за непрерывной работы кондиционеров и это приводит к пожарам. А жители готовят еду прямо на раскалённых мостовых, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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