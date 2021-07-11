В Кувейте из-за жары готовят еду на раскалённом асфальте (видео)

Столбики термометров поднялись выше 50 градусов

В столицу России пришла африканская жара, но московские показатели меркнут перед тем, что происходит в Кувейте. Там столбики термометров поднялись до 75-ти градусов на солнце и 53-х в тени.

Энергосистемы не справляются с нагрузкой из-за непрерывной работы кондиционеров и это приводит к пожарам. А жители готовят еду прямо на раскалённых мостовых, сообщает "ТВ Центр".

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