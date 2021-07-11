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Поклонники вычислили нового кавалера дочери Дмитрия Маликова

17:46
  • воскресенье
  • 11 июля 2021

Сердце Стеши занял богатый человек

21-летняя дочь Дмитрия Маликова встречается с хоккеистом-миллионером из НХЛ. Это выяснили пользователи соцсетей, которые заметили в аккаунтах Стеши Маликовой и Кирилла Капризова фотографии, сделанные в одних и тех же местах.
Маликов похвастался красавицей-дочерью и подросшим сыном

До Капризова представительница звёздного семейства Маликовых встречалась с Леонидом Груздевым - сыном экс-губернатора Тульской области. А сейчас, если верить фанатам, её сердце занял 24-летний российский хоккеист, нападающий одного из клубов НХЛ Кирилл Капризов.

К такому выводу подписчики Стеши пришли, сравнив снимки с Алтая на её странице в Instagram и похожие фото из аккаунта Капризова. Судя по всему, дочка Дмитрия Маликова отдыхает в России и фотографируется на фоне тех же пейзажей, что и Кирилл Капризов.

Капризов – перспективный игрок, пока что он зарабатывает по стандартному контракту новичка 925 тысяч долларов за сезон. Но вскоре хоккеист подпишет новый договор со своим клубом и его доход станет почти в 10 раз больше.

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