Захарова поставила на место французского дипломата после провокационного заявления о вакцинах

МИД недоволен высказываниями партнёров

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявление французских коллег по поводу распределения вакцин в мире. Она жёстко осудила Францию за дискриминационные высказывания.

"Госсекретарь МИД Франции - не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью. Это больше из функциональных обязанностей доктора Геббельса. Не МИДу Франции диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться", - написала Захарова в Telegram.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон выразил сожаление, что Греция допускает туристов, привитых российскими и китайскими вакцинами. В Париже посчитали, что в Европе должны быть признаны только четыре препарата, одобренных местным фармрегулятором.

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