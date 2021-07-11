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Депутат ГД Ирина Белых: Новый стандарт образования позволит школьникам овладеть востребованными навыками

14:19
  • воскресенье
  • 11 июля 2021

У подростков появятся новые возможности

Обновлённый стандарт начального и основного общего образования позволит сделать российскую образовательную систему более конкурентоспособной, а школьники смогут более грамотно выстроить свою карьеру. Об этом заявила депутат Госдумы Ирина Белых.
Депутат ГД Ирина Белых: "У детей нужно вырабатывать "цифровой иммунитет"

По её словам, школьникам с младших классов будут предоставлены широкие возможности для развития актуальных умений, которые помогают определиться с будущей профессией. Преподаватели, в свою очередь, смогут грамотно выстроить модели развития индивидуального потенциала каждого ученика.

Обновленные федеральные стандарты начального и основного общего образования были опубликованы в начале июля. В документах отражены изменения, касающиеся нововведений по удалённому обучению, экологического и патриотического воспитания.

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