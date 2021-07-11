Роман Романенко: Платные парковки во дворах жилых домов недопустимы

Депутат помог москвичам

В одном из дворов Северного Бутова демонтирована платная парковка. Депутат Госдумы Роман Романенко выполнил обещание, данное жителям.

"Вопрос действительно очень серьёзный: бывшая всегда общедоступной дворовая стоянка автомобилей вдруг стала платной. Такое решение было принято без учёта мнения горожан – считаю это неправильным, поэтому взялся лично устранить проблему", - пояснил Герой России.

Парковку организовала на дворовой территории коммерческая фирма. Это произошло в декабре 2020 года возле дома №3 на улице Знаменские Садки. Местные жители обращались в разные инстанции, но помочь им согласился только космонавт и депутат Роман Романенко.

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