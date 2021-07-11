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Участник шоу "Голос.Дети" погиб под колёсами поезда в Подмосковье

17:02
  • воскресенье
  • 11 июля 2021

Подросток катался на мотоцикле

В Подмосковье под колёсами поезда погиб подросток. Источники РИА Новости утверждают, что это был участник шоу "Голос.Дети".
Москвич погиб под колесами поезда из-за наушников

Он катался на кроссовом мотоцикле рядом с железной дорогой. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с фактом гибели человека.

Инцидент произошёл вечером 10 июля на перегоне между станциями Софрино и Пушкино. Мальчика сбила электричка сообщением "Москва - Сергиев Посад" на нерегулируемом пешеходном настиле.

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