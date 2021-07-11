Участник шоу "Голос.Дети" погиб под колёсами поезда в Подмосковье

Подросток катался на мотоцикле
В Подмосковье под колёсами поезда погиб подросток. Источники РИА Новости утверждают, что это был участник шоу "Голос.Дети".
Он катался на кроссовом мотоцикле рядом с железной дорогой. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с фактом гибели человека.
Инцидент произошёл вечером 10 июля на перегоне между станциями Софрино и Пушкино. Мальчика сбила электричка сообщением "Москва - Сергиев Посад" на нерегулируемом пешеходном настиле.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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