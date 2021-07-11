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Крымчан предупредили о новом ударе стихии

19:07
  • воскресенье
  • 11 июля 2021

Республику снова накроют ливни

МЧС предупредило жителей Крыма о новом ударе стихии. На полуострове ожидаются сильные дожди, град и штормовой ветер.
В Крыму устраняют последствия мощного ливня

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи. Власти республики ввели режим ЧС. На следующий день ливни затопили Ялту. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы полуострова.

4 июля дожди снова накрыли республику. В Бахчисарайском районе из-за сильных ливней погибла женщина, ещё один пострадавший доставлен в больницу.

 

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