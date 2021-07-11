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В московских аэропортах образовались очереди из-за проверок на коронавирус

18:37
  • воскресенье
  • 11 июля 2021

Росавиация решает проблему

В московских аэропортах образовались большие очереди из-за проверок документов на коронавирус. Пользователи соцсетей публикуют многочисленные фото и видео из "Внуково" и "Шереметьево".
В российских аэропортах начали тестировать на COVID прилетающих из Индии пассажиров

Росавиация уже взяла на контроль эту ситуацию и предпринимает меры для её урегулирования. В представительствах крупных авиакомпаний тем временем сообщают, что выделяют дополнительные стойки регистрации, а в терминалах работают сотрудники для помощи пассажирам.

Очереди образовались из-за того, что при прохождении пограничного контроля на вылет и при посадке необходимо предъявлять результаты ПЦР-тестов на коронавирус.

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