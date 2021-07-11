Миллиардер Ричард Брэнсон полетел в космос на своём корабле

Полёт будет недолгим

Британский миллиардер Ричард Брэнсон и ещё пять пассажиров отправились в космос на корабле Unity. Его создала компания Virgin Galactic, принадлежащая Брэнсону. Трансляцию события ведёт Twitter-аккаунт компании.

Это уже второй испытательный полёт. Первый Virgin Galactic провела 22 февраля 2019 года. Тогда на борту был только один пассажир - главный астронавт-инструктор компании Бет Мозес.

Брэнсон отправился в полёт на девять дней раньше основателя Amazon Джеффа Безоса. Аэрокосмическая компания последнего Blue Origin является конкурентом Virgin Galactic, в этом месяце она готовит полёт своего корабля.

Полёт продлится несколько минут. Ракетоплан разгонится и поднимется на высоту более 80 километров, а потом спланирует на взлётно-посадочную полосу частного космодрома в американском штате Нью-Мексико.

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