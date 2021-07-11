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Названа дата окончания строительства "Северного потока - 2"

19:41
  • воскресенье
  • 11 июля 2021

Это произойдёт уже совсем скоро

Газопровод "Северный поток -2" готов на 98%, работы могут быть закончены в августе этого года, сообщил исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью газете Handelsblatt.
Украина безуспешно пытается остановить "Северный поток - 2"

После этого потребуется ещё три месяца на получение различных сертификатов и на проведение тестов. Задача компании-оператора – запустить трубу в эксплуатацию до конца 2021 года.

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG также сказал, что рассчитывает на то, что транзит газа через Украину сохранится и после 2024 года. Ранее Украина опасалась, что после этого срока потеряет статус страны-транзитёра и доходы, которые он ей приносит.

Газопровод "Северный поток - 2" должен был заработать в декабре 2019 года, но из-за первого пакета американских санкций его покинула швейцарская компания, занимающаяся прокладкой трубы. К июлю 2021 года Вашингтон ввёл около 10 пакетов санкций, нацеленных на остановку проекта. В Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен, несмотря на экономическое давление.

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