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Сборная Италии выиграла Евро-2020

00:54
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Команда во второй раз стала победителем чемпионата Европы по футболу

Сборная Италии выиграла в финальном матче чемпионата Европы по футболу с командой Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и в основное время завершилась со счетом 1:1. Победитель определился в серии пенальти: 3:2ТВЦ.RU следил за ходом матча в прямом эфире. "Скуадра адзурра" не выигрывала этот турнир с 1968 года.

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Главное о встрече Англии и Италии:

  • Счет на второй минуте матча открыл защитник англичан Люк Шоу. Этот гол стал единственным в первом тайме и самым быстрым в истории финалов чемпионатов Европы.
  • Итальянцы отыгрались во втором тайме на 66-й минуте — счет сравнял Леонардо Бонуччи (по данным УЕФА, он самый возрастной автор гола в истории чемпионатов Европы).
  • На 87-й минуте произошла остановка в игре: один из болельщиков устроил пробежку прямо на газоне "Уэмбли".
  • Арбитр добавил шесть минут к основному времени игры, однако чемпион Европы по футболу по итогам двух таймов так и не определился. Борьба продолжилась в рамках овертайма.
  • После первого тайма дополнительного времени счет не изменился.
  • Победитель не определился и в следующие 18 минут матча (счет остался 1:1 после 120+ минут игры).
  • Судьбу трофея Анри Делонэ решили в серии послематчевых пенальти.
  • Италия - Англия 3:2 по пенальти.
 

Сборная Англии на групповом этапе с одинаковым счетом 1:0 победила Хорватию и Чехию, а также сыграла вничью с Шотландией (0:0). В 1/8 финала англичане нанесли поражение Германии (2:0), в четвертьфинале — Украине (4:0), в полуфинале — Дании (2:1, вырвав победу в дополнительное время).

На групповом этапе Евро Италия разгромила Турцию (3:0) и Швейцарию (3:0) и победила команду Уэльса (1:0). В 1/8 финала итальянцы взяли верх над Австрией (2:1), вырвав победу в основное время. В четвертьфинале они переиграли Бельгию (2:1), в полуфинале по пенальти оказались лучше Испании (основное и дополнительное время — 1:1).

Перенесенный на год из-за пандемии коронавируса Евро-2020 стартовал 11 июня. Право принять матчи турнира получили Санкт-Петербург, Рим, Амстердам, Мюнхен, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Севилья.

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Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира. 8 июля Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Станиславом Черчесовым.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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