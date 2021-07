Сборная Италии выиграла Евро-2020

Сборная Италии выиграла в финальном матче чемпионата Европы по футболу с командой Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и в основное время завершилась со счетом 1:1. Победитель определился в серии пенальти: 3:2. ТВЦ.RU следил за ходом матча в прямом эфире. "Скуадра адзурра" не выигрывала этот турнир с 1968 года.

Главное о встрече Англии и Италии:

Сборная Англии на групповом этапе с одинаковым счетом 1:0 победила Хорватию и Чехию, а также сыграла вничью с Шотландией (0:0). В 1/8 финала англичане нанесли поражение Германии (2:0), в четвертьфинале — Украине (4:0), в полуфинале — Дании (2:1, вырвав победу в дополнительное время).

