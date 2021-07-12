Названы две основные версии происхождения коронавируса

Версия об утечке из лаборатории все еще актуальна

Большинство специалистов считают естественным происхождение коронавирусной инфекции. Об этом сообщил доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По его словам, конспирологи придумали множество версий. Однако ученые рассматривают в качестве основных только две. Одна из них – это штамм или утечка из лаборатории штамма какого-то животного. Однако так считает меньшинство.

"Все-таки большинство ученых, специалистов, а не диванных вирусологов и не бабок на базаре, считают, что это естественное происхождение. Продолжается поиск исходных вариантов. Необходимо тщательно проанализировать саму эпидемию", - сказал Нетесов в интервью РИА Новости.

Ранее в ВОЗ отвергли версию версию об утечке коронавируса из лаборатории в китайском городе Ухань. Пекин отрицает и предположения об искусственном происхождении вируса.

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