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В Молдавии озвучили предварительные результаты выборов в парламент

08:20
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Пропрезидентская ПДС получит большинство и сможет единолично сформировать правительство, уверен эксперт

Президентская Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, получает 52,3% по итогам прошедших в воскресенье досрочных выборов в парламент республики. Об этом сообщили в ЦИК страны после обработки 99% протоколов.

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Результат у Избирательного блока коммунистов и социалистов ниже почти в два раза — 27,4%. Партия "Шор" набирает 5,8%. Остальные кандидаты не могут пока преодолеть избирательный порог.

На момент закрытия участков явка превысила 48%, и выборы признаны состоявшимися.

Молдавский политолог Корнелиу Чуря, комментируя итоги выборов в беседе с агентством ТАСС, выразил уверенность, что проевропейская ПДС получит в будущем парламенте большинство, и это позволит партии единолично сформировать правительство.

В законодательном органе предыдущего созыва ПДС контролировала 15 из 101 места. Этого не хватало Санду, чтобы повлиять на выбор премьера страны.

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