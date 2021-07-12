Популярность "Ковивака" объяснили сомнительным утверждением

Вакцина пользуется большим спросом

Вакцина от коронавирусной инфекции "Ковивак" приобрела среди россиян особую популярность – многие готовы часами стоять в очереди, чтобы сделать прививку именно этим препаратом. Главный врач 2-го диагностического отделения АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Терский объяснил причину такого ажиотажа.

По словам Терского, потенциально вакцина "Ковивак" имеет гораздо большее количество антигенов в сравнении с векторными вакцинами. Также врач заявил, что вакцина является однокомпонентной - для завершения вакцинации достаточно одного компонента.

Примечание редакции: согласно официальной инструкции, "Ковивак" является двухкомпонентной вакциной, для завершения вакцинации необходимо получить обе дозы вакцины; в Роспотребнадзоре ранее объясняли, что второй компонент усиливает действие первого.

"Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний", - отметил специалист.

Также он подчеркнул, что вакцины "Ковивак" в России пока довольно мало, а потому всем желающим привиться именно ей приходится "охотиться" за препаратом, передает агентство "Прайм".

"Вакцинация является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета. Если вы болели в прошлом году — вакцинируйтесь. Если прививались полгода назад — вакцинируйтесь снова. Если вы не болели и не делали прививку – вакцинируйтесь", - добавил Терский.

На всей территории России проводится массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в стране зарегистрировано уже четыре вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Третьей стала "Ковивак", разработанная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". Также в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных "Карнивак-Ков".

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