Ученый назвал основные ошибки россиян во время пандемии

Он указал на противоречивые аргументы многих соотечественников

Доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов перечислил популярные ошибки россиян во время пандемии коронавирусной инфекции.

По словам Нетесова, люди по ряду причин отказываются от вакцинации, что является ошибкой. "Люди не боятся чего-то очень неопределенного, а чего-то четко доказанного они начинают бояться. Это чисто психологическая ошибка, я считаю. Например, люди идут в цветочный магазин и покупают новые красивые цветы, приносят их домой. Через два часа у одного из членов семьи начинается сильнейшая аллергическая реакция. Вот это очень сильная нагрузка на организм, и никто ее почему-то не боится", - заявил ученый.

Также он рассказал о людях, которые весной страдают поллинозом, вызывающим сильное иммунологическое расстройство организма, и при этом в больших количествах пьют антигистаминные препараты.

"Так вот, не надо искать какие-то странные подвохи. Люди имеют в своей жизни колоссальное число примеров гораздо более серьезных иммунологических нарушений, и они на них не обращают особого внимания. Занозы, раны, поллинозы, аллергические реакции и так далее. Здесь же им предлагают проверенный препарат - вакцину "Спутник V", которую уже применяют в десятках стран мира, и они начинают сомневаться, говорить о какой-то "страшной" иммунологической нагрузке", - отметил Нетесов.

Он подчеркнул, что коронавирус в случае заражения станет для организма куда большей иммунологической нагрузкой, чем вакцинация, передает РИА Новости.

"Это мне напоминает такое парадоксальное рассуждение. Мол, с ковидом все известно – 4% смертности и все, а вот с прививкой непонятно что, вдруг у меня будет сыпь. Но поймите главное: смертности от вакцины нет, и вероятность тяжело заболеть меньше. Так вот, надо себе составить табличку для исправления этой психологической ошибки и посмотреть, что вы можете получить от вакцины и что от реального заболевания. Когда вы это разложите по полочкам, эта ошибка должна пройти", - добавил эксперт.

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