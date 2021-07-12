Минздрав изменит рекомендации по лечению COVID-19

Новая версия документа будет готова в ближайшее время

Министерство здравоохранения России работает над новой, 12-й по счету версией методических рекомендаций по лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как сообщил главный специалист ведомства по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов в интервью газете "Известия", врачи "лучше стали понимать, как развивается болезнь".

Эксперт выразил надежду, что обновленный документ будет готов в ближайшее время. "Идут совещания в рабочих группах касательно принципа, который мы бы хотели заложить в лечение", - рассказал Чуланов.

Какие изменения могут внести

По словам Чуланова, часть из тех препаратов, которые применялись до сих пор только в стационаре, предложат использовать в амбулаторной практике или на этапе дневного стационара.

"А в стационаре раньше начинать предупреждение избыточного воспаления, чем мы привыкли делать в предыдущую волну. Некоторые препараты рекомендуем назначать при более мягких проявлениях болезни", - пояснил эксперт.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 783 333 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 143 002 летальных исхода, выздоровели 5 200 219 человек.

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