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Россиянам рассказали, как меньше потеть

10:33
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Врач объяснила, как правильно пользоваться дезодорантом и антиперспирантом

В жаркую погоду многие россияне страдают от обильного потоотделения, которое хоть и защищает организм от перегревания, но не считается приятным с эстетической точки зрения. Как бороться с этой проблемой и нужно ли это делать, рассказала врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева.

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Специалист рекомендовала в первую очередь соблюдать правила личной гигиены и в жару принимать душ дважды в день.

"Гигиенические мероприятия всегда на первом месте: утренний душ, вечерний душ. Области подмышек лучше обработать мылом, гелем для душа, чтобы убрать еще и бактерии, которые живут на поверхности кожи", - завила Нагайцева.

По ее словам, после вечернего душа можно пользоваться антиперспирантом, который блокирует работу потовых желез и снижает потоотделение благодаря хлориду алюминия, который есть в его составе. А по утрам при помощи дезодоранта маскировать неприятные запахи.

Тем, кто регулярно сталкивается с проблемой потливости стоп, Нагайцева посоветовала носить обувь из натуральной кожи и носки из натуральных тканей, а также пользоваться специальными аптечными средствами, в состав которых входит хлорид алюминия.

"Можно обработать накануне вечером стопы и ладони, что снижает активность потовых желез, пот будет выделяться меньше", - рассказала врач.

Она подчеркнула, что одежда из синтетических тканей, алкоголь и некоторые специи усиливают потоотделение, а потому летом от них стоит отказаться. Однако если потоотделение слишком обильное и вызывает беспокойство, лучше обратиться к врачу, передает Радио Sputnik.

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