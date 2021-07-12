Работы запланированы на этот год

Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства пяти районов ВАО и ЮВАО.

"В Новокосино благоустроим большую территорию, прилегающую к Салтыковскому лесопарку. Она притягивает и москвичей, и жителей Подмосковья, но сегодня не очень подходит для прогулок и отдыха", - написал Собянин на своем сайте.

Он рассказал, что сейчас дорожки не имеют мощения, нет освещения и мест для отдыха. Местный пруд летом превращается в большую лужу. Вместо этого в районе появится новый уютный парк с детскими и спортивными площадки, велодорожками, памп-треком и скейт-парком.

В Новогиреево в скором времени появится комфортная пешеходная зона от ж/д платформы до одноименной станции метро по 3-му проспекту Новогиреева. Также три проекта планируется реализовать в Рязанском районе столицы. По просьбе жителей микрорайона Карачарово будет приведен в порядок народный парк на Перовском шоссе, на ул. Нижегородская благоустроят сквер, в котором расположен памятник "Погибшим воинам 1941-1945". Комфортнее и уютнее станет сквер в 1-м Саратовском проезде в Текстильщиках. В Некрасовке новый облик обретет парк "Некрасовский бульвар".

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