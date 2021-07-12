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Наталья Сергунина: в Москве возобновляется прием заявок на предоставление субсидий предпринимателям

09:55
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Власти столицы оказывают поддержку бизнесу

Столичные предприниматели вновь смогут подать заявку на предоставление субсидий. Подобное решение власти Москвы приняли из-за высокого спроса предпринимателей на финансовую поддержку, сообщила заммэра города Наталья Сергунина.
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"С 15 июля по 6 августа заявку на субсидии могут подать резиденты технопарков и Московского инновационного кластера, владельцы гостиниц, соцпредприятий и компаний из списка приоритетных отраслей. С 15 июля по 31 августа - организации, которые хотят компенсировать затраты на обучение сотрудников", - рассказала она.

При этом с 12 июля по 6 августа будет идти прием документов на возмещение расходов за участие в выставках, на продвижение товаров и услуг в интернете, на комиссии при использовании сервисов по доставке еды и на работу с маркетплейсами. Кроме того, предприниматели, работающие по франшизе, могут компенсировать расходы на уплату процентов по кредитам, лизинг, приобретение оборудования, оплату коммунальных услуг, роялти и паушального взноса.

Отмечается, что ранее уже был возобновлен прием заявок на предоставление субсидий для экспортеров и на создание нового продукта – заявления можно подать до 12 августа и 1 сентября соответственно.

Получить информацию и подать заявку на получение финансовой помощи малому и среднему бизнесу столицы можно на сайте cashback.moscow.business.

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