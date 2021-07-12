Упавший на дорогу в Южно-Сахалинске танк попал на видео

В результате ДТП никто не пострадал

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП в Южно-Сахалинске с участием танка. Авария произошла на въезде в город в районе АЗС "Роснефть" на улице Фархутдинова.

По предварительной информации, у трала не выдержали крепления, танк упал на проезжую часть и перевернулся.

Как сообщили изданию "Сахалин.инфо" в областном управлении ГИБДД, водитель КамАЗа с тралом при повороте направо на перекрестке автодороги Южно-Сахалинск — Холмск и Юго-Западного объезда допустил падение груза с прицепа — танка.

В результате происшествия никто не пострадал.

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