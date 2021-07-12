Менеджер МакSим обратилась к фанатам "Спартака"

Болельщики провели акцию в поддержку певицы

Фанаты московского футбольного клуба "Спартак" устроили своеобразную акцию, чтобы поддержать певицу МакSим. Звезда несколько недель находится в состоянии искусственной комы, врачи борются за ее жизнь. Директор артистки Маргарита Соколова прокомментировала поступок болельщиков.

Фанаты "Спартака" возле одного из баров в Екатеринбурге дружно спели песню МакSим "Знаешь ли ты". Композиция является неофициальным гимном клуба, объяснил ресторатор Евгений Кексин, который разместил ролик у себя в Instagram.

"Песня "Знаешь ли ты" является неформальным гимном, которую всегда поют на стадионе и в барах. В этот раз мы решили спеть ее, потому что Марина находится в больнице, и мы все хотим, чтобы она скорее выздоровела", - заявил Кексин.

Соколова в ответ поблагодарила болельщиков. "Спасибо вам за поддержку. С такими болельщиками мы обязаны поправиться", - написала она.

15 июня стало известно, что МакSим попала в больницу с 40% поражением легких. Затем врачи были вынуждены ввести ее в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ, чтобы снять с организма лишнюю нагрузку, но состояние артистки ухудшилось. 10 июля официальный представитель певицы сообщил, что артистке стало немного лучше, но она все еще подключена к аппарату ИВЛ.

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