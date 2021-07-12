Москвичей предупредили о жаре до +33 градусов

Она продлится до вечера вторника

МЧС предупредило о сильной жаре в Москве с максимальной температурой до +33 градусов.

По прогнозам синоптиков, она продолжится до вечера 13 июля.

"С 11:00 12 июля до 20:00 13 июля в городе Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до +31...+33°С", - говорится в сообщении московского лавка МЧС.

В такую жару нужно обязательно пить больше воды, избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор.

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