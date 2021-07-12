Центр России накрыл малоподвижный тепловой купол. Что это означает

Метеорологи прогнозируют целых три рекорда на этой неделе

Аномальная жара не покидает Центральную Россию. Экстремальный зной принёс мощный антициклон. Во многих регионах температура превысила +30. В столице действует оранжевый уровень погодной опасности. Москвичей предупреждают о сильном уровне ультрафиолетового излучения. На этой неделе могут не устоять сразу три температурных рекорда.

Центральную Россию накрыл малоподвижный антициклон. По сути это огромный тепловой купол - верхняя его граница достигает стратосферы, а все атмосферные фронты и циклоны обходят стороной. То есть, помимо атмосферного столба, который давит всегда, теперь ещё давит и температурный. И если обычно синоптики затрудняются предсказать изменчивость погоды, то сейчас всё с точностью наоборот – сложно сказать, как долго температура не будет меняться.

"К сожалению, мы не можем порадовать тем, что это кратковременное явление, антициклон пришёл всерьёз и надолго", - заявила ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.

Метеорологи прогнозируют целых три рекорда на этой неделе: самыми жаркими днями десятилетия станут 13,15 и 16 июля. Спастись от зноя можно в тени деревьев рядом с водоемами, а если поблизости нет пруда, то подойдут и фонтаны.

В столице до вечера вторника объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Улицы поливают водой, чтобы хоть немного сбить жару. Комфортнее всего сейчас, кажется, обитателям Московского зоопарка – для них создаются все необходимые условия.

Самое главное в такую жару – не находиться долго на открытом солнце, пить много воды (обычной, без сахара), не употреблять тяжёлую пищу и помнить, что никто не отменял пандемические ограничения. И к риску получить тепловой или солнечный удар с обострением хронических заболеваний прибавляется повышенный риск оказаться в красной зоне.

"Во время пандемии, когда очень много людей болеет коронавирусной инфекцией, как-то думать надо на будущее, помнить о том, что необходимо вакцинироваться", - заявил главврач ГКБ №15 им. О. М. Филатова Валерий Вечорко.

Несмотря на жару, нельзя забывать о масках. Необходимо проявить ответственность и запастись терпением, ведь аномальный зной вполне может продлиться до конца месяца.

Александра Панина, Павел Суменков, Павел Шабрин и Марина Шишлакова, "ТВ Центр".

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