Поджог назвали основной версией природного пожара в Тольятти

Возбуждено уголовное дело
В Тольятти выясняют причины крупного природного пожара. В качестве основной версии рассматривают поджог. Возбуждено уголовное дело.
Огонь охватил площадь более чем в 150 гектаров. Действует режим ЧС. Пожарным удалось отстоять жилые дома и санаторий. Тушат с земли и с воздуха. Задействовано почти 500 человек, десятки единиц спецтехники, в том числе вертолёт Ми-8 и самолёт-амфибия Бе-200.
К данному моменту пламя локализовано. Для полной ликвидации возгорания потребуется ещё не менее суток.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram