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Поджог назвали основной версией природного пожара в Тольятти

11:42
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Возбуждено уголовное дело

В Тольятти выясняют причины крупного природного пожара. В качестве основной версии рассматривают поджог. Возбуждено уголовное дело.

Огонь охватил площадь более чем в 150 гектаров. Действует режим ЧС. Пожарным удалось отстоять жилые дома и санаторий. Тушат с земли и с воздуха. Задействовано почти 500 человек, десятки единиц спецтехники, в том числе вертолёт Ми-8 и самолёт-амфибия Бе-200.

К данному моменту пламя локализовано. Для полной ликвидации возгорания потребуется ещё не менее суток.

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