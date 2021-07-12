Работу веранд без QR-кода продлили до 1 августа

Мэрия пошла навстречу бизнесу

В Москве до 1 августа продлевается разрешение на посещение летних веранд кафе без QR-кода - это электронный сертификат для тех, кто сделал прививку от коронавируса, переболел или сдал ПЦР-тест. Тем не менее, правила для посещения залов ресторанов остаются прежними. Соблюдение эпидемических ограничений проверяют в ходе рейдов.

"Скрывать нечего, убедитесь сами, все без нарушений", - говорит управляющая популярного ресторана в центре Москвы. В столице проходит рейд по заведениям общепита. Инспекторы проверяют, как соблюдаются действующие ограничения. В зале - пусто. Только персонал. Но, как и требуют правила, в масках и перчатках. Претензий к ресторану нет. Инспекторы идут в соседнее кафе. Прежде чем пригласить проверяющих в зал, бдительный менеджер просит расстегнуть манжет на рукаве.

Менеджеры говорят - ресторанному бизнесу в условиях пандемии выживать непросто. Законопослушные владельцы кафе требования столичных властей не нарушают. Мэрия тоже идет им навстречу. С 12 июля до 1 августа разрешено принимать посетителей на летних верандах без предъявления QR-кода. Врачи неустанно напоминают - только массовая иммунизация обеспечит сохранность здоровья и жизни. Мегаполис постепенно выходит из ковидного кризиса. За последние дни инфицированных стало меньше примерно на полторы-две тысячи человек. И чтобы закрепить этот первых успех в борьбе с пандемией, необходима ревакцинация - тем, кто переболел полгода назад. На этой неделе повторные прививки в Москве сделают в домах престарелых.

"В московских домах престарелых проживает около 15 тысяч жителей со средним возрастом старше 60 лет. В конце прошлого года мы провели массовую вакцинацию проживающих в этих учреждениях "Спутником V". И с тех пор в пансионатах не было зафиксировано ни одного случая коронавируса среди привитых", - сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Столица находится в лидерах по темпам вакцинации и по количеству привитых. Только трудовых мигрантов, сделавших прививки - более 68 тысяч. За ней - Подмосковье. Всего же по стране 34 региона объявили вакцинацию обязательной для работающих в социальных сферах. Эффективность этих мер доказала Бурятия. Еще недавно она казалась самым неблагополучным регионом. Ситуация в республике, постепенно выравнивается. Сегодня власти сняли режим всеобщей самоизоляции. После двухнедельного локдауна вновь открываются спортзалы, торговые центры, детские сады. А вот Крым, Кубань, Санкт-Петербург в минувшие выходные поставили антирекорды по числу заболевших за весь период пандемии. В северной столице за сутки зафиксировано 2000 заразившихся опасным индийским штаммом.

"Пациенты поступают более молодого возраста и с более тяжелым поражением легких, видимо, ни сами пациенты, ни врачи, которые их начинают вести, не готовы были изначально к тому, что молодежь начнет так тяжело болеть", - заявила Анна Макарская, заведующая инфекционным отделением ФГБУ "СПБ НИИФ" Минздрава России.

Усиливают ограничения и в Ростовской области. С 12 июля приостановлены массовые мероприятия и полностью запрещено проведение спортивных. Исключение - только для стадиона "Ростов-Арена", но при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 50%.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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