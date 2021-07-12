Зеленскому предрекли провал на переговорах в Германии

Президент Украины вновь попытается убедить немцев остановить "Северный поток-2"

Остановить "Северный поток-2" сегодня в очередной раз попытается Владимир Зеленский. Украинский президент прибыл в Германию, где встретится с Ангелой Меркель. Киев планирует убедить Берлин в том, что российский газопровод якобы угрожает безопасности как Украины, так и всей Европы.

Несмотря на сигналы Киева, Евросоюз остался верен себе. "Северный поток-2" готов уже на 95 процентов и, как сообщает компания-оператор, уже в августе проект должен быть запущен. Украина в растерянности: что делать дальше? Владимир Зеленский отправился в Берлин в надежде еще раз лично попытаться уговорить немецкое руководство остановить газопровод.

"Он хочет сказать, что "Северный поток-2" является угрозой для Германии. И это при том, что эта страна как раз и выступала главным лоббистом этого проекта. В чем он может убедить немцев, когда они нуждаются в российском газе и уже скоро его получат. Берлин подходит к этому вопросу рационально и вряд ли послушает Зеленского", - прокомментировал украинский политолог Павел Кутуев.

Программа визита рассчитана на два дня. Накануне сразу после прибытия Зеленский встретился даже не с действующим канцлером и не с президентом ФРГ, а с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, главой партии "Христианско-демократический союз" Армином Лашетом. В случае победы партии на выборах 26 сентября именно Лашет может занять пост канцлера. А значит наладить отношения нужно уже сегодня. И именно с Лашетом Зеленский уже обсудил ситуацию в Донбассе, "Северный поток-2" и возможность вступления Украины в НАТО и Евросоюз.

"Люди в странах Евросоюза знают украинцев. Они знают, что украинцы отстаивают свою независимость, отстаивают свой суверенитет. У нас сильная армия, на которую мы можем опереться", - сообщил президент Украины.

Зеленский говорит о независимости, но, по мнению наблюдателей, маниакальное стремление нынешних киевских властей к евроинтеграции, напротив, лишает Украину последних остатков суверенитета.

"Что такое Евросоюз - это надстройка над суверенными государствами, которая забирает у государств часть суверенитета. То есть берет на себя часть нашей независимости и ею распоряжается. То есть, стремясь в Евросоюз, мы становимся менее независимыми. Мы на самом деле передаем право решать за нас этой надстройке. Так о каком суверенитете он говорит?" – сказал лидер украинской партии "Наши" Евгений Мураев.

С канцлером Ангелой Меркель и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером Зеленский будет встречаться сегодня. Повестка дня все та же. Двусторонние отношения, выполнение Минских договоренностей по Донбассу, процесс украинских реформ и отношения с Россией. Предстоящие встречи Зеленского в Берлине – это, по сути, последняя попытка представить завершающийся проект в политическом ключе. Тогда как Германия изначально утверждала: только экономика и ничего более. Ряд немецких политиков высказываются еще более жестко: ни Вашингтон, ни Брюссель не должны указывать Берлину, если речь идет о собственных интересах страны.

"Из текущего ЕС Германии необходимо выйти и создать новую европейскую экономическую группу интересов... В данный момент идет психологическая война союзников Германии, особенно американцев, которая направлена на национальную идентичность и культуру немцев. В частности, борьба США против "Северного потока-2" - это целенаправленная стратегия по дезинформации и манипуляции мнением немцев исключительно ради интересов Вашингтона", - говорит Тино Хрупалла, лидер партии "Альтернатива для Германии" в интервью газете Die Welt.

Эксперты полагают, что поездка Зеленского изначально была обречена на провал. Скорее всего, она сведется к тому, что его вежливо выслушают и, возможно, поддержат, но только на словах.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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