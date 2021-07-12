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Кубу охватили массовые протесты

11:49
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Многотысячные акции проходят на улицах сразу нескольких городов

Беспорядки, погромы и столкновения. Кубу охватили массовые протесты. Многотысячные акции проходят на улицах сразу нескольких городов.

Манифестанты недовольны экономической политикой властей, требуют решения социальных проблем и проведения свободных выборов. Вскоре начались и акции в поддержку правительства.

После обращения президента Кубы на улицы городов вышли тысячи сторонников действующей власти. Это привело к столкновениям, в толпе были слышны выстрелы. В одном из городов протестующие ограбили магазин и перевернули автомобили.

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