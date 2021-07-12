Беженцы из уничтоженной террористами деревни в Сирии вернулись домой

Восстанавливать Зару помогали российские военные

Более 150 сирийских беженцев вернулись в родную деревню в провинции Хама. Пять лет они не были дома. Их поселок был практически полностью уничтожен, когда 2016 году туда пришли боевики. Сразу же после освобождения местные власти начали восстанавливать коммунальную инфраструктуру, социальные объекты, жилые дома. Им помогали российские военные. А сейчас наши специалисты из Центра по примирению враждующих сторон провели гуманитарную акцию.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Павла Прокопенко.

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