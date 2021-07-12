ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Беженцы из уничтоженной террористами деревни в Сирии вернулись домой

11:51
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Восстанавливать Зару помогали российские военные

Более 150 сирийских беженцев вернулись в родную деревню в провинции Хама. Пять лет они не были дома. Их поселок был практически полностью уничтожен,  когда 2016 году туда пришли боевики. Сразу же после освобождения местные власти начали восстанавливать коммунальную инфраструктуру, социальные объекты, жилые дома. Им помогали российские военные. А сейчас наши специалисты из Центра по примирению враждующих сторон провели  гуманитарную акцию.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Павла Прокопенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Сирийские беженцы
Сирийские беженцы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.