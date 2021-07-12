Как британские и итальянские болельщики отреагировали на финал Евро-2020

Сборная Италии во второй раз в истории стала чемпионом Европы

Завершился Евро-2020. Финал состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На поле встретились сборные Англии и Италии. Победитель определился в серии пенальти. Новыми чемпионами Европы по футболу стали итальянцы. Триумф своей команды в Риме отмечали всю ночь.

Улицы Рима взрываются ликованием. Победный штрафной удар по воротам итальянские болельщики встречают громкими криками "Си". На время финального матча город превратился в одну огромную фан-зону. Фейерверки, танцы под национальный гимн и непрекращающийся звук клаксонов. По улицам едва можно проехать.

- Потрясающе! Изумительно! Нам была очень нужна эта победа. Мы её заслужили!

Триумф своей сборной фанаты отмечали всю ночь. Итальянцы во второй раз в истории стали чемпионами Европы. Первую победу одержали в далёком 1968 году. В этот раз в их копилке - сразу несколько достижений. Вратарь сборной Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком турнира. А защитник Леонардо Бонуччи - самым сильным в финальном матче. Англичанам не помогли ни напутствие королевы, ни домашняя арена, ни беспрецедентная поддержка фанатов. Большинство из 67 тысяч зрителей, которые собрались на стадионе Уэмбли, болели за хозяев. Родоначальники футбола не избалованы победами. Они впервые вышли в финал Евро и первыми открыли счёт - уже на второй минуте. На то, чтобы отыграться, у итальянцев ушло более часа. В основное и дополнительное время выявить победителя не удалось. Всё решила серия пенальти. Три гола против двух. Гости разгромили хозяев.

- Я совершенно опустошён. Мы великолепно сыграли в первом тайме. А потом серия одиннадцатиметровых. Для Англии они всегда заканчиваются провалом.

Своё разочарование фанаты выместили на игроках собственной сборной. Темнокожие футболисты, которые неудачно пробили пенальти, стали объектами травли в интернете. А первые беспорядки произошли ещё до начала мачта, когда на стадион попыталась прорваться толпа безбилетников.

После завершения турнира агрессивно настроенные английские болельщики переворачивали мусорные баки, жгли файеры и вступали в стычки с полицией. Пострадали около 20 стражей порядка. Более 50 правонарушителей задержаны.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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