ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Это не смешно": Дава рассказал о бывшей, которая "постоянно бухала"

10:59
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Поклонники блогера гадают, о ком идет речь

Ведущий "ДОМа-2" Давид Манукян признался, что в свое время состоял в отношениях с девушкой, у которой были проблемы с алкоголем. По словам блогера, его избранница "постоянно бухала".

Менеджер МакSим обратилась к фанатам "Спартака"
Поклонники вычислили нового кавалера дочери Дмитрия Маликова

Для поддержания авторитета в глазах участников и зрителей ведущему и самому порой приходится делиться подробностями личной жизни. В ходе одного из выпусков Манукян, чтобы проиллюстрировать для участников утверждения о вреде алкоголя, рассказал о прошлых отношениях.

"Это не нормально. У меня были отношения, в которых моя девушка постоянно бухала. Это … не смешно", - заявил ведущий телепроекта. При этом он не уточнил, кого именно имел в виду.

У Манукяна был роман с блогером Кариной Кросс и певицей Ольгой Бузовой. Также молодой человек не раз упоминал, что в прошлом ему доводилось состоять в непростых отношениях. Поклонники ведущего теперь задаются вопросом, на кого хотел намекнуть Дава.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Видеоблогер, певец DAVA (Давид Манукян)
Видеоблогер, певец DAVA (Давид Манукян)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.