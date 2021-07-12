"Это не смешно": Дава рассказал о бывшей, которая "постоянно бухала"

Поклонники блогера гадают, о ком идет речь
Ведущий "ДОМа-2" Давид Манукян признался, что в свое время состоял в отношениях с девушкой, у которой были проблемы с алкоголем. По словам блогера, его избранница "постоянно бухала".
Для поддержания авторитета в глазах участников и зрителей ведущему и самому порой приходится делиться подробностями личной жизни. В ходе одного из выпусков Манукян, чтобы проиллюстрировать для участников утверждения о вреде алкоголя, рассказал о прошлых отношениях.
"Это не нормально. У меня были отношения, в которых моя девушка постоянно бухала. Это … не смешно", - заявил ведущий телепроекта. При этом он не уточнил, кого именно имел в виду.
У Манукяна был роман с блогером Кариной Кросс и певицей Ольгой Бузовой. Также молодой человек не раз упоминал, что в прошлом ему доводилось состоять в непростых отношениях. Поклонники ведущего теперь задаются вопросом, на кого хотел намекнуть Дава.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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