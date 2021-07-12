Побег от продюсеров и 120 долларов на двоих: история группы "Руки Вверх!"

Сергей Жуков и Алексей Потехин стали суперзвездами в конце девяностых

Группа "Руки Вверх!" прогремела на всю страну в середине 90-х. Их песни "Малыш", "Студент" буквально взорвали чарты, они звучали на каждой дискотеке, в каждом ресторане от Владикавказа до Калининграда. Концерты группы проходили при полных залах, а после выхода в 1998 году второй альбома Сергей Жуков и Алексей Потехин стали едва ли не самыми востребованными российскими артистами. О восхождении к славе группы "Руки Вверх!" - в материале "ТВ Центра".

Лёша Потехин и Сергей Жуков были диджеями в Самаре, которые сколотили группу и с большим успехом выступали на местных дискотеках. В середине 90-х они приехали в Москву и вышли на двух продюсеров: Андрея Маликова и Андрея Черкасова, которые сразу поняли: эти ребята - то, что надо.

"Вставляю кассету, слушаю песню "Малыш", потом песню "Студент", и понимаю, что это будущие хиты", - вспоминает бывший продюсер Андрей Черкасов.

Продюсеры сняли им квартиру, правда, совсем пустую, но ребята были в восторге: Москва, впереди успех и деньги.

"Сели в машину, поехали в универмаг на 1905 года, мы купили матрасы, одеяла, подушки, постельное бельё. Я дал им денег, они пошли купили себе продукты питания", - говорит Черкасов.

"У нас не было ничего, у нас одна майка на двоих была. Серёга худой был тогда. И мы по очереди, то есть на концерте мы работали - то он в этой майке, то я в этой майке, то есть у кого чище, тот и впереди стоит", - рассказывает бывший солист "Руки Вверх!" Алексей Потехин.

Первое время Потехин и Жуков выступали всюду, где просто давали сцену, ради пиара и раскрутки. Гонораров они не получали.

"Выступали на ступеньках универмагов, выступали на летних площадках, выступали в каких-то дворцах культуры, выступали перед дворцами культуры", - говорит Черкасов.

И музыканты были не в обиде. Они понимали, как много делают для них их продюсеры. Прошёл всего лишь год, и они уже смогли записать свой альбом.

"Тогда было всё замечательно, всё хорошо в том смысле, что и сам Андрей Черкасов, и Андрей Маликов, и мы вместе дружили", - вспоминает Потехин.

Группа стала очень популярна. Круче в то время были только "Иванушки Интернешнл". Но второй альбом "Руки вверх" конкурентов задвинул.

"Если вспомнить то время, только там: "А-а-а!" Две-три песни спеть - и девчонки просто орут. Всё время: "А-а-а!" - говорит Потехин.

Начались фотосессии, записи на телевидении, съёмки клипов, ребят разрывали на части. И продюсеры, конечно, были горды своим продуктом. Группа "Руки Вверх!" давала по 30 концертов в месяц. Бесконечные перелёты, мало сна, напряжение музыканты снимали алкоголем.

"Мы вообще дома-то не были. Мы как уехали, и всё. Мы приезжали только переодеться, какие-то дела сделать, и всё", - рассказывает Потехин.

Договора, сколько они должны получать, не существовало, и гонорарами музыканты были недовольны всё больше.

"Звукорежиссёр получал 150 долларов, девочка, которая танцевала, - 100 долларов. А 120 долларов на двоих получали Потехин и Жуков, то есть по 60", - называет цифры продюсер Александр Мускатин.

Продюсеры говорят, что много тратили на артистов: условия их работы и жизни, рекламу, съёмки клипов, запись альбомов. А солисты "Руки вверх" считают, что папы Карло вели себя, как рабовладельцы. Однажды оба музыканта сильно отравились и лежали в больнице, на ногах держаться не могли. А продюсеры требовали срочно ехать на очередное выступление.

"Мы там умираем, и он звонит и говорит: "Чего вы там жрёте? Идите на сцену". А мы лежим в реанимации. Это нормально? Здоровье должно быть у человека, чтобы на сцену выйти", - жалуется Потехин.

Однажды у Андрея Маликова зазвонил телефон, и он услышал голос Серёжи Жукова.

"Мы с тобой больше не работаем. Если хочешь что-то сказать, приезжай в аэропорт". В аэропорту Маликов увидел, как солистов группы "Руки вверх" проводят мимо него в оцеплении амбалов-охранников. Они уже заключили контракт с другой продюсерской компанией. "Я говорю: "Серёжа, может быть, что-то скажешь?" Он поворачивается, с трясущимися поджилками, и говорит: "Мы устали, мы с тобой больше не работаем. С тобой свяжется наш адвокат". Их под ручки, говорят: "Всё, хорош, поехали". В машину, и увозят", - вспоминает бывший продюсер "Руки вверх" Андрей Маликов.

Была получена предоплата за 28 концертов по всей России и СНГ. Артистов ждали. Маликов в одночасье из успешного продюсера превратился в должника. И газеты писали, что выкормленные им артисты его просто кинули.

"Сотни тысяч я потерял, когда были эти концерты, о которых я говорил. Я рассчитался и остался на нулях практически. Мне пришлось всплыть для того, чтобы меня, как Сашу Шишинина, в подъезде не зарезали", - откровенничает Маликов (Александр Шишинин - основатель и продюсер группы "Комбинация", был убит в подъезде собственного дома 5 марта 1993 года, - прим. редакции).

После бегства от Маликова и Черкасова солисты группы "Руки вверх" поменяли не один продюсерский центр. Но в 2006-м расстались, просто надоели друг другу. Алексей Потехин ушёл в тень, но Сергей Жуков процветает: поёт, имеет кондитерскую, счастливый муж и отец.

"Сейчас концерт может стоить у Серёжи 100-150 тысяч евро за 40 минут выступления. Умножайте на 15-20 концертов в месяц. Сергей Жуков - один из мультимиллионеров. Я создал, в принципе, миллионера", - подытожил Андрей Маликов.

По материалам передачи "90-е. Папы Карло шоу-бизнеса".

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