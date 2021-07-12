В России выявили еще 25140 заболевших коронавирусом

Вылечились 16429 заболевших

За минувшие сутки в России зарегистрировано 25140 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 710 человек, выздоровели 16429 заболевших.

В Москве за сутки заболели 5403 человека, в Подмосковье - 2566, в Санкт-Петербурге - 2029.

За весь период пандемии в стране выявлено 5808473 случая инфекции. Умерли 143712 пациентов. Выздоровели 5216648 человек.

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