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Больничные по уходу за детьми отвязали от трудового стажа

10:51
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Кабмин выделил на эти нужды один миллиард рублей

С 1 сентября в России размер больничного по уходу за ребенком составит 100% от среднего заработка.
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Оплата больничных по уходу за детьми больше не будет зависеть от стажа работы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Увеличенные больничные будут выплачиваться из Фонда социального страхования (ФСС). Дополнительные документы оформлять не придется, ФСС сделает все самостоятельно на основании больничного листа.

"Правительство направило на выплаты почти один миллиард рублей, чтобы всем, кому положено, вовремя предоставлялись пособия", - сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

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