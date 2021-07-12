Мужа Ксении Бородиной угрозами вынуждают отказаться от имущества при разводе

Ксении Бородиной и Курбану Омарову предстоит поделить нажитое в браке

В конце июня телеведущая Ксения Бородина заявила о разводе с Курбаном Омаровым. Знакомые пары рассказали, что перед тем, как окончательно расстаться, супругам предстоит пройти через непростой процесс раздела имущества.

Инсайдеры утверждают, что Омарова практически заставляют отказаться от совместно нажитого имущества в пользу Ксении и детей. Для защиты своих интересов мужчина уже обратился за помощью к адвокату Сергею Жорину.

"Насколько мне известно, Курбану поступают угрозы: мол, если соберешься на что-то претендовать, будь готов к тому, что твоя репутация будет полностью уничтожена, выставят в максимально плохом свете. А, если говорить об имуществе, то делить-то там есть чего. Да, безусловно, Ксюша известная и востребованная, много зарабатывает, но и Курбан немало вложил в семью", - сообщили знакомые пары.

Что касается позиции самих Омарова и Бородиной, то недавно Ксения в Сети заявила, что вопросов о принадлежности шикарного загородного особняка быть не может. Курбан комментировать ситуацию не стал, передает "СтарХит".

Адвокат Жорин также пока старается хранить молчание. "Имущественная составляющая интересует Курбана в последнюю очередь, самое главное для него — это общение с детьми и участие в их воспитании. Чем он сейчас и занимается", - прокомментировал ситуацию адвокат.

После заявления о разводе Омаров стал проводить больше времени с детьми – 5-летней дочерью от Бородиной Теоной, Дочерью ведущей от первого брака Марусей и со своим старшим сыном от предыдущих отношений Омаром. Бородина же решила развеяться и отправилась на отдых в Армению.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram