В центре Москвы избили победительницу шоу "Пацанки"

Возбуждено уголовное дело

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту избиения победительницы второго сезона телешоу "Пацанки" Татьяны Бурой в центре Москвы.

Дело расследуется по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что 12 июля на 1-й Миусской улице в районе дома 20/2 на 26-летнюю Бурую напал неизвестный. Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травмы грудного отдела позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в больницу имени Боткина.

В настоящее время полиция устанавливает личность подозреваемого.

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