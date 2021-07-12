ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вильфанд предупредил россиян о "тепловом стрессе" и рекордной жаре

12:01
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Он рассказал, когда жара пойдет на спад

В течение ближайших дней воздух в Европейской России может прогреться до рекордных значений, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Много воды и правильная одежда: как избежать теплового удара
Врач рассказала об опасностях жары для сердечников

По словам синоптика, в Москве ожидается жара до +35 градусов. Такая погода может оказаться опасной для жителей столичного региона.

"Если температура около рекордного значения, это значит, что ситуация экстремальна, опасна, выпускаются постоянные предупреждения. Нужно быть очень внимательным сейчас", - подчеркнул Вильфанд.

Он отметил, что жарко будет даже по ночам – такая погода способна привести к тепловому стрессу, передает "Звезда".

"Ночные температуры будут очень высокими, сегодня минимальная температура в Москве ночью была +21 градус, а в центре Москвы – там, где высотные дома, – там минимальная температура +24 +25 градусов. Это стресс тепловой", - заявил Вильфанд.

Он добавил, что подобные температуры обычно бывают на юге Турции и севере Египта. Но надолго экстремаьная жара в Москве не задержится – уже к концу недели столбики термометра опустятся на 3-5 градусов, а также пройдет небольшой дождь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Жара в Москве
Жара в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.