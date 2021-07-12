Вильфанд предупредил россиян о "тепловом стрессе" и рекордной жаре

Он рассказал, когда жара пойдет на спад

В течение ближайших дней воздух в Европейской России может прогреться до рекордных значений, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в Москве ожидается жара до +35 градусов. Такая погода может оказаться опасной для жителей столичного региона.

"Если температура около рекордного значения, это значит, что ситуация экстремальна, опасна, выпускаются постоянные предупреждения. Нужно быть очень внимательным сейчас", - подчеркнул Вильфанд.

Он отметил, что жарко будет даже по ночам – такая погода способна привести к тепловому стрессу, передает "Звезда".

"Ночные температуры будут очень высокими, сегодня минимальная температура в Москве ночью была +21 градус, а в центре Москвы – там, где высотные дома, – там минимальная температура +24 +25 градусов. Это стресс тепловой", - заявил Вильфанд.

Он добавил, что подобные температуры обычно бывают на юге Турции и севере Египта. Но надолго экстремаьная жара в Москве не задержится – уже к концу недели столбики термометра опустятся на 3-5 градусов, а также пройдет небольшой дождь.

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