Юдашкин сделал прививку и переболел коронавирусом

Вакцинация помогла модельеру перенести болезнь в легкой форме

Российский модельер Валентин Юдашкин переболел коронавирусом в легкой форме.

Он узнал об этом после возвращения из Италии. Ковид не вызвал никаких осложнений, так как осенью 57-летний Юдашкин сделал прививку.

"Чувствовал себя хорошо, потому что была прививка, поэтому легко переболел, не было ни температуры, ничего", - сообщила РИА Новости жена Юдашкина Марина.

Модельер выразил сожаление, что не успел ревакцинироваться, так как это помогло бы ему вовсе избежать заболевания.

Ранее стало известно, что Юдашкин уже четыре года борется с раком почки и метастазами в мозгу. Опухоль обнаружили в 2016 году, модельер уже перенес курс химиотерапии и несколько операций.

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